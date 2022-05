Descarte irregular de lixo coloca em risco o trabalho de garis

Uma gari de Alegrete fez uma publicação destacando a preocupação ao encontrar muitas seringas, descartadas incorretamente, em uma rua central da cidade, na manhã da última sexta-feira.

Nas imagens, ela pede proteção a todos os colegas e a ela, além de salientar as pessoas tenham mais consciência quando forem jogar lixo com material perfurocortante fora.

Lidiane Oliveira que é gari há mais de 10 anos, falou ao PAT que estava trabalhando em uma rua central, quando se deparou com o descarte. O receio é de que ao fazer a limpeza ocorra algum incidente com o material.

“Estava varrendo na rua Nossa Senhora do Carmo, Centro e em frente à parada de ônibus tem um container que eu limpo. Quando cheguei perto me assustei com tanta agulha pequena, vidros quebrados, sangue no chão e uma, inclusive, uma seringa estava, “cheia”.

Na mesma hora resolvi tirar foto e fiquei pensando um pouco, como deveria proceder e limpar, então, localizei uma caixa para acondicionar corretamente.

Pois, além de ser um risco pra mim, lembrei dos colegas. Esse é um dos motivos da importância da insalubridade, que muitas vezes é uma “briga”.

Ouço muito que o trabalho é varrer folhas e papel, porém, a realidade é muito diferente. Nos deparamos com animais mortos de todos os tipos e outros objetos: bichos peçonhentos, preservativos, garrafas quebradas, entre outros” – destacou Lidiane.

O descarte inadequado de seringas, agulhas e outros materiais perfurocortantes no lixo comum pode trazer consequências graves para a saúde dos profissionais que trabalham diretamente com a coleta do lixo urbano.

Um dos exemplos, são as pessoas com diabetes que utilizam medicamentos injetáveis e monitoramento da glicemia em casa, e estas agulhas e seringas não devem ser descartados nos sacos de lixo comum.

O correto é colocar em embalagens rígidas, como por exemplo, garrafas pets e levar à Unidade Básica de Saúde do bairro, para a devida destinação.

Além de que, o descarte irregular é crime ambiental e, no caso das seringas, pode ter outros desdobramentos sobre as responsabilidades de quem não procede corretamente.