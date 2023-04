PM salva bebê engasgada em Imbé

Uma bebê de 11 meses que estava engasgada foi salva por uma policial militar em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O resgate foi feito na quinta-feira (27). Na sexta-feira (28), a família retornou ao pelotão para agradecer o atendimento. A menina passa bem.

Imagens divulgadas pela Brigada Militar (BM) mostram o momento em que o pai da menina chega correndo à sede do pelotão policial. A soldado Daiane Ibairros Machado toma a criança e realiza a manobra de Heimlich, que consiste em apoiar o bebê sobre o braço com a cabeça mais abaixo do que o restante do corpo e dar tapas com a mão no meio das costas da criança, entre os ombros.

Quando a menina voltou a respirar, o pai explicou que ela estava com sintomas de resfriado e que havia se engasgado com a secreção nasal. Logo após o socorro, a mãe da criança chegou ao pelotão, recebendo a filha dos braços da soldado.

Conforme a BM, a família reside a quatro quadras do pelotão. O pai foi correndo de casa até o posto policial. No caminho, ele chegou a cruzar com uma técnica de enfermagem. A profissional, ao perceber o desespero do homem, também foi até à sede da polícia para oferecer ajuda.

Por g1 RS