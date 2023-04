Conselhos da Campereada repudiam veementemente comentários infundados sobre o evento

No sábado(29), os presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 43° Campereada Internacional de Alegrete realizada em fevereiro de 2023, contataram o PAT para emissão de uma nota de esclarecimento.

Segundo informado, alguns comentários negativos do eventos em redes sociais, os levaram a acrescentar:

O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da 43° Campereada Internacional de Alegrete, portadora de CNPJ nº 915518950001-08, por meio dos respectivos Presidentes, esclarecem que a Associação da Campereada, é composta pelos Centro de Tradições Gaúchas do Município de Alegrete, sendo uma sociedade artística – cultural – campeira, sem fins lucrativos.

Citam que as escolhas do Presidente do conselho deliberativo( representante dos patrões) e Presidente da associação é de livre escolha dos patrões das Entidades Tradicionalistas, conforme dispõe Art. 5º e 6º do Estatuto Social da Associação. Segundo eles, depois do julgamento das contas da Comissão Central, Conselho Deliberativo e o Presidente encerram seu mandato.

Eles continuam ponderando que qualquer entendimento, descontextualizado com o fim de denegrir a imagem da Associação, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, repudiam veementemente, pois citam que são regidos por um Estatuto e estão partindo para a 44ª Edição, ou seja, são quarenta e quatro anos de uma história construída por várias mãos e muito trabalho de homens e mulheres abnegados que dão continuidade ao maior evento sócio, cívico e cultural da Região.

A nota acima foi assinada pelos presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal – Luiz Adão Nascimento e Neuri Quirino – respectivamente.

A Edição do próximo ano terá como Presidente da Campereada eleito por unanimidade, mais uma vez, Cléo Trindade e Luiz Adão Nascimento no Conselho Deliberativo, assim como, Neuri Quirino no Conselho Fiscal.