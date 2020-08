PMs localizam um pé de maconha na entrada de um prédio

Compartilhe









Durante o patrulhamento ostensivo na tarde de sábado(29), uma guarnição da Brigada Militar recebeu denúncia de que teria uma confraternização em um apartamento, no bairro Vila Inês.

No endereço, os policiais fizeram contato com o morador e constataram que a denúncia não era procedente, pelo menos naquele momento não havia aglomeração de pessoas. Porém, durante a ocorrência, um dos policiais identificou no pátio um pé de maconha próximo à entrada da residência do homem de 50 anos.

Ao ser questionado, o morador disse desconhecer a procedência já que o local é um condomínio e a área é de uso comum. Diante do fato, o pé de maconha foi apreendido.