Empresária fica indignada com poda de árvore na Vera Cruz

A poda de uma árvore na rua Panamá, no bairro Vera Cruz, gerou uma grande reclamação da empresária do ramo de festas Ivone Boiane.

Ela disse que plantou e cuida da árvore para ter sombra, já que não existem árvores nas ruas de Alegrete e com este calorão é algo terrível. -Eu estava trabalhando e quando cheguei me deparei com a árvore deste jeito.

-Minha vizinha me ligou dizendo que tentou impedir a poda, mas não conseguiu . Eu até abri outros buracos para plantar mais árvores, porque o correto é plantar e não destruir o que já nasceu e cresceu, diz a empresária. Ela disse que de parte dela não houve a solicitação da poda e que soube que foi o pessoal da Prefeitura que realizou o serviço.

O projeto Arborização Mais Segura, da RGE, que vai podar e abater árvores que estejam com galhos em contato com a rede elétrica foi suspenso, depois de uma audiência pública que gestionou que muitas árvores, inclusive ornamentais estavam sendo abatidas prejudicando ainda mais a arborização urbana que já é deficiente em áreas centrais de Alegrete.

Este projeto vai repor em torno de 800 mudas no lugar das que forem suprimidas. Só que as pessoas reclamam que muitas árvores não tem necessidade de serem abatidas e , também porque uma árvore para se tornar adulta e dar sombra demora quase cinco anos, colocam os defensores da mais árvores em Alegrete.

Vera Soares Pedroso