Vigilante afirma ter visto, no céu, luzes não identificadas no interior de Alegrete

Um Vigilante, que atua em uma empresa de patrulhamento rural, disse que estava em uma granja, para o lado do 28, em direção a Manoel Viana, quando percebeu que havia algumas luzes não identificadas no céu. Ele mandou áudios para o colega de trabalho que estava em uma área um pouco afastada.

Sem entender o que estava acontecendo, ele até tentou realizar uma filmagem, porém, não conseguiu com o celular. Passado dois dias, ele identificou algumas matérias que falam sobre as luzes não identificadas no céu de Porto Alegre, o que aconteceu por quatro dias consecutivos.

“São seis luzes, entre 10 e 11 horas, em um movimento de órbita. Nós estamos avistando desde o horizonte”, comunica um dos pilotos por volta das 23h30 de segunda-feira (7).

O relato foi feito tanto pela equipe do voo 4248, que viajava do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e do voo 3140, que decolou de São Paulo com destino à capital gaúcha.

Questionada sobre o assunto, a Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Salgado Filho, respondeu que não registrou nada a respeito. As companhias aéreas também não notificaram a Fraport sobre as luzes.

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que “o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade, não havendo registro de ocorrência aeronáutica no Estado do Rio Grande do Sul”.

Em Alegrete, o PAT buscou informações com José Eduardo Corrêa Nunes, astrônomo amador, estudante de Engenharia de Telecomunicações da Unipampa.

Ele explica que infelizmente as duas câmeras que possui não estão “pegando” a área de Manoel Viana/RS, só áreas próxima, mesmo assim, não detectou nada incomum.

Entretanto, ressalta que existe uma grande possibilidade que esse objeto que foi visualizado seja um drone, pois tem luzes próximos das hélices e tem uma autonomia de aproximadamente 30 minutos na bateria em cada vôo”

“Hoje no mercado existem drones que conseguem fazer voos noturnos e Registrar/Gravar imagens com uma qualidade boa (pois existem filtros na câmera que auxiliam no processamento de imagens). Também conversei com colegas do Projeto EXOSS, no qual eu faço parte, e eles também não descartam que seja um drone, pelas características. Outra possibilidade é que pode ser algum balão meteorológico.

Pela distância que Manoel Viana está de Porto Alegre, não daria pra ver o mesmo objeto e ao mesmo tempo por conta do relevo. Uma possibilidade seria se(objeto) percorresse direto, passando pelo estado inteiro e deveria ser captado por outros radares próximos, abrindo uma janela para possíveis registros em outras câmeras de outros locais.

Mesmo assim, se pudesse ver o objeto no mesmo ponto que foi visualizado em Porto Alegre, uma grande parte da população avistaria, pois teria que ser um tamanho muito superior, novamente, por conta do relevo. – explicou.