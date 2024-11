Polícia Civil apreende mudas de maconha no bairro Vila Nova, em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ação foi realizada após o recebimento de uma denúncia indicando o cultivo de plantas no local. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais encontraram as mudas distribuídas em quatro vasos. Como o responsável pelo plantio não foi identificado no momento, os objetos foram apreendidos e registrados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para a continuidade das investigações.

Leia mais: Matheus Reffati é campeão da Copa Fronteira de Automobilismo

Denúncias podem ser feitas à Polícia Civil de Alegrete com garantia de sigilo:

Telefone (plantão): (55) 3427-0300

WhatsApp: (55) 98451-1689