Subseção da OAB elege nova diretoria em eleição nesta sexta-feira

A votação é realizada exclusivamente em formato online. Entretanto, a Ordem Gaúcha, preocupada em oferecer alternativas para que a advocacia possa exercer o seu direito, também instalará seções eleitorais em todas as subseções participantes do pleito e em Porto Alegre, com o objetivo de auxiliar aqueles que tenham dificuldades de acesso à internet no dia da votação.

Em Alegrete, duas chapas concorrem à subseção da OAB no município.

Chapa 10

Presidente

Sivens Henrique Gomes Carvalho

Vice-presidente

Eleandro Petroceli Pilar

Secretária-geral

Joseane Rampelotto Dias

Secretário-geral adjunto

Cesar Dionson Fagundes Brandolt

Tesoureira

Caroline Dornelles Medeiros

Conselheiros titulares

Alisson de Sales Rodrigues

Márcia Pedroso Iung

Anilton Gonçalves de Oliveira Filho

Eraclides Osorio Flores

Sandra Severo de Souza Kulmann

Adriana Mello Freitas

Valdir Vaz de Freitas

Conselheiros suplementos

Antonio Sergio Dias Leal

Sindimar de Oliveira Franklin

Cleber Justitimiano Arnoud Battanoli

Vera Lucia Vaz Leaes

Elisabeth Therezinha Bica Carbone

Camila Arebalo Paiva

Eduardo Pereira Guedes

Chapa 11 – Renovação

Presidente

Márcio da Rosa Montes d’Oca

Vice-presidente

Ingrid Machado Urbanetto

Secretária-geral

Isabella Machado Corrêa Bressa

Secretário-geral adjunto

Willian Soares de Lima

Tesoureiro

Henrique Houayek Grierson Piffero

Conselheiros titulares

Lucas Severo de Souza Kulmann

Bruna Ricardo Cadore

Fernanda de Almeida Fernandes

Cristiane Delgado de Castro

Marcelo da Silva Bressa

Maise Rodrigues Coelho

Conselheiros suplementos

Leonardo Faraco de Souza

Manoel Getúlio Palma

Marcos da Silveira Godoy

Letícia Biachi Rosso

Andreia de Oliveira Modesto

Bruna Pinto da Fontoura

Adriana Salete Bortoluzzi Morais