Polícia Civil avança em investigação sobre a morte de Daiane Viçoza

As investigações ainda estão em andamento, porém, algumas pessoas já prestaram depoimentos.

Neste período, a Delegacia de Polícia de Alegrete ainda aguarda o laudo da perícia do IGP, pois através da necropsia não foi possível concluir a causa da morte, em razão do avançado estado de decomposição do corpo.

Daiane Menine Viçoza estava com 37 anos e foi encontrada morta em um campo à margem esquerda da Avenida Ibicuí, Zona Leste, em Alegrete. Ela tinha cinco filhas.

Delegado de Polícia intercede junto a órgãos ambientais para resgatar coruja

O corpo de Daiane foi encontrado no dia 11 de junho, por um trabalhador, em uma propriedade rural. O cadáver, nu, já estava em avançado estado de decomposição, entretanto, em algumas regiões, do corpo, foi realizada a limpeza onde foi possível identificar algumas das tatuagens que ela tinha, inclusive com o nome de uma das filhas.

O local onde o corpo foi localizado, de acordo com relatos aos policiais, muitas vezes é utilizado para drogadição, pois fica nas imediações da Avenida.

A mulher estava apenas com as meias e, na perna direita, uma fita, que também auxiliou a família na identificação. Mariza Oliveira, amiga de Daiane, destacou que a presenteou com o adereço.

As investigações seguem para que possam ser detalhadas as causas da morte e o que teria ocorrido com Daiane as circunstâncias que a levaram a ficar nua. Todas as hipóteses estão sendo investigadas pela Polícia Civil.