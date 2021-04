Polícia Civil encontra arsenal em propriedades de investigado por violência doméstica em Alegrete

Compartilhe















Arsenal de armas foi apreendido pela Polícia Civil na cidade e interior do município de Alegrete.

Na manhã desta terça-feira(13), a Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda Coronel, cumpriu Mandado de Busca e Apreensão, em dois locais, um no centro da cidade e outro no interior do município, na localidade do Ibirocai (distante 60km da cidade).

Durante a ação, os policiais apreenderam um arsenal de armas de fogo, composto por : Dois revólveres cal .38; Duas carabinas cal .44: Uma carabina cal .22; Uma espingarda cal 36; Uma garrucha cal .38 e uma garrucha cal .44, além de munições cal .22 e .38.

Tal fato, deu-se em decorrência de investigações relativas à Lei Maria da Penha. O possuidor de tal armamento não estava presente no momento das apreensões.