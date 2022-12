Piero Pizza Napoletana, uma referência na gastronomia alegretense

Piero Pizza Napoletana é um novo conceito em Alegrete. Localizada num dos centros gastronômicos de Alegrete, já virou uma referência para consumidores de uma pizza diferenciada.

O nome Piero vem do avô por parte de mãe do proprietário Leonardo Prodocimo, que tem raízes italianas em ambos lados da família. É uma homenagem ao querido avô (in memoriam), justamente com produtos que ele adorava e costumava cultivar.

Após muito tempo de estudos sobre a Pizza Napoletana, o empreendedor teve a ideia e desejo de trazer para o Baita Chão, projeto que já se consolidou no ano de 2021.

Buscando referência sobre A pizza Napoletana, ele vislumbrou que Alegrete precisava de um lugar no estilo de Napoles cidade situada na Itália.

Foi então que começou a obra (Venâncio Aires, 458), e se empenhou em trazer cada detalhe da Itália, assim como a pizza, é claro.

A pizza Napoletana é diferente da que tradicionalmente o alegretense está acostumado e isso é um grande desafio para Piero. Fazer do jeito que é feito lá leva um trabalho gigante e desafiador, destaca Prodocimo.

O cheff da Piero viajou até a Itália para buscar mais referências sobre o assunto e se especializou na Scuola italiana Pizzaioli na famosa ICIF (Italian Culinary Institute for Foregners), a escola que desde 1991 forma muitos profissionais.

Assim que concluiu o curso de cinco dias, e ainda buscando mais sobre a pizza napoletana, a Piero adquiriu um forno direto de São Paulo, um dos melhores que existem no mercado atualmente.

Os ingredientes usados na Piero são todos importados direto da Itália e o trabalho com a Vera Pizza Napoletana, que é uma dos mais conceituados do mundo.

A Piero Pizza Napoletana oferece um produto para que o cliente se sinta como se estivesse na cidade de Nápoles a cada mordida na pizza, ingredientes selecionados e frescos para que tenha uma melhor experiência possível.

Assim como é na Itália, a Piero oferece a pizza sem garfo e faca, para que você tenha a experiencia completa. Mas a Piero tem garfo e faca no local, um segredo do avô.

Confira mais essa novidade gastronômica em Alegrete na Venâncio, 458. Uma experiência única em degustar a melhor pizza italiana feita para comer com as mãos em plena 3ª Capital Farroupilha. Peça também através do delivery (55) 996397784.