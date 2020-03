Polícia Civil pede prisão de estudante diagnosticado com coronavírus que desobedeceu isolamento em Torres

A Polícia Civil de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, pediu a prisão domiciliar na tarde da sexta-feira (20) de um jovem, de 18 anos, diagnosticado com a Covid-19. Segundo o delegado Adriano Koehler Pinto, o estudante teria descumprido regras de isolamento e colocado em risco a saúde da população.