Partidos definem pré candidatos a prefeito em Alegrete; veja os nomes

Estamos a pouco mais de quatro meses da eleição que vai escolher o prefeito, vice e vereadores, em Alegrete, para mais quatro anos de mandato a partir de janeiro de 2025. Essa é eleição que mais movimenta os bastidores e meio político da cidade.

E nessa longa caminhada até chegar a eleição, em outubro próximo, os partidos políticos de Alegrete já se movimentam na indicação de seus pré candidatos. O Progressista já definiu como seu pré a prefeito e o escolhido pelo diretório do PP é o advogado e vereador por duas lesgislaturas, Luciano Ribeiro Belmonte.

Luciano Belmont

Outro partido que anunciou seu pré candidato foi o Republicanos com o nome de Paulo Bandeira – também advogado há mais de 15 anos, radialista e jornalista desde os anos 80.

Paulo Bandeira com vereador Jaime Duarte

O Partido do Trabalhadores também já apontou o nome de quem poderá concorrer a prefeito de Alegrete. É o do atual vereador, por duas legislaturas, o advogado Anilton Gonçalves de Oliveira.

O PL já reuniu filiados e simpatizantes neste mês de abril, quando anunciou o nome do advogado, Alexandre Machado, assessor do Deputado Sanderosn e servidor do IFFar de Alegrete como o nome de pré- candidato a prefeito de Alegrete. Ele já foi secretário municipal na gestão de José Rubens Pillar

Pré- candidato Alexandre Machado

Outro partido que já deu ponta pé inicial com os nomes de pré candidatos foi o PDT. O partido anunciou dois pré candidatos, os vereadores Dileusa Alves e Moisés Fontoura indicados pelo diretório. Eles salientam que são protagonistas, na cidade, na parte de infraestrutura e de saúde com grande montante de emendas que foram aportadas em Alegrete por meio do deputado AfonsoMotta- PDT.