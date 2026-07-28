Polícia Civil prende homem por cárcere privado e violência psicológica contra companheira em São Gabriel

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de São Gabriel, sob coordenação do delegado Daniel Severo, após diligências que apontaram suspeitas de que a vítima, sua companheira e mãe do filho do casal, de apenas dois anos de idade, estaria sendo submetida a restrições de liberdade, isolamento social e outras formas de violência.

Conforme as informações apuradas inicialmente pela investigação, a mulher relatou viver um cenário de controle contínuo, com limitações em sua autonomia pessoal e profissional, além de dificuldades para encerrar o relacionamento diante de um ambiente marcado por intimidação, dependência e pressão psicológica.

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A prisão ocorreu na residência do casal, localizada no bairro Vivenda, em São Gabriel. Segundo a Polícia Civil, a investigação busca esclarecer todas as circunstâncias do caso e reunir elementos que possam confirmar a dinâmica dos fatos relatados pela vítima.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para exame de corpo de delito, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado Daniel Severo da Silveira, responsável pela lavratura do flagrante, ressaltou que a violência doméstica pode ocorrer de diferentes formas e nem sempre apresenta sinais físicos aparentes.

“Em muitos casos, a vítima é submetida a um processo gradual de isolamento, intimidação e controle que compromete sua liberdade, sua dignidade e sua autonomia. A repressão a esses crimes constitui prioridade institucional e a investigação prosseguirá para o completo esclarecimento dos fatos”, destacou o delegado.

A Polícia Civil reforça que mulheres vítimas de violência doméstica podem procurar qualquer Delegacia de Polícia ou utilizar os canais oficiais de denúncia para buscar orientação, proteção e atendimento especializado.