Polícia Civil realiza ações ostensivas em Barra do Quaraí, no último dia de carnaval

No dia 21, dando seguimento ao planejamento especial de ações policiais durante as festividades do carnaval nacional, em Barra do Quaraí, a Polícia Civil, por meio dos agentes da Operação Fronteira, coordenados pelo Delegado Wellington Pinheiro, em substituição ao Delegado Nilson de Carvalho (em férias), realizou, nesta terça-feira, ações ostensivas no Município em questão.

Seguiu-se às ações investigativas e ostensivas realizadas pela Polícia Civil no Município de Barra do Quaraí, através da realização das seguintes atividades, por parte dos agentes da Operação Fronteira: policiamento em estradas rurais, em logradouros públicos e na BR 472, visando à prevenção e repressão à criminalidade, especialmente quanto aos delitos rurais e tráfico de drogas.

Com o emprego de viaturas ostensivas, os policiais civis efetuaram o patrulhamento de pontos estratégicos e efetuaram a abordagem de veículos automotores, em busca de armas, objetos ilícitos e produto oriundos de crimes, bem como procederam à identificação de abordados suspeitos.

Além da atividade investigativa, as ações ostensivas têm sido realizadas em horários estratégicos e estão em consonância com um conjunto de medidas adotadas durante a Operação Fronteira, com objetivo de reprimir e combater os crimes de maior incidência e risco à ordem pública e à economia do Município de Barra do Quaraí, incluindo os delitos rurais como abigeatos e furtos.