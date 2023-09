Polícia Civil recebe doação de cadeiras do Sicredi para usar em suas dependências

A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete recebeu, no dia 28, seis cadeiras do tipo longarina da cooperativa Sicredi, como uma doação da instituição à delegacia do plantão do Município. A parceria firmada por meio da doação teve como objetivo realizar a troca das cadeiras utilizadas pelo público enquanto aguarda atendimento na DPPA, a fim de trazer mais conforto aos atendidos e modernização do local. O mobiliário doado pertencia à agência do Sicredi em Manoel Viana. Em outra ação, a DPPA e a Delegacia de Polícia (DP) também tiveram o apoio do marceneiro Sérgio Ademir Dorneles Calage, que realizou reparos e ajustes em várias portas do prédio, com o intuito de contribuir com a manutenção adequado do local de trabalho dos policiais, refletindo assim em uma melhor prestação dos serviços da Polícia Civil na cidade.

A delegada de polícia, Fernanda Mendonça, responsável pelas duas delegacias, agradece ao Sicredi e ao marceneiro Sérgio pelo gesto, e ressalta que as delegacias da cidade estão sempre em busca de novas parcerias para a melhor prestação dos seus serviços.