Homem é encontrado sem vida; é o terceiro caso, neste mês, de morte nessas circunstâncias

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Edison Pereira Fagundes, de 59 anos, foi encontrado sem vida no quarto de sua residência por seus familiares. De acordo com informações apuradas pelo PAT, Edison era um trabalhador que atuava em serviços gerais e acredita-se que teve um mal súbito e/ou infarto.

Até então, nenhum familiar tinha conhecimento de algum histórico de problemas de saúde enfrentado por Edison. Não havia também nenhum indício de que poderia ter ocorrido alguma agressão, levando a acreditar que a causa da morte tenha sido de origem natural. O corpo foi encaminhado para necropsia, a fim de determinar com precisão a causa do falecimento.

Polícia segue investigação de desaparecimento de Priscila que completa uma semana em Alegrete

Segundo relatos de um familiar à reportagem, Edison Pereira Fagundes havia falado com eles no domingo, visto que eles residem em outras casas no mesmo pátio onde ele morava.

Este episódio marca o terceiro caso de homens encontrados sem vida somente neste mês em Alegrete. No dia 9, um hóspede de 53 anos, foi encontrado morto por mal súbito e/ou infarto em um hotel localizado na região central da cidade. Já no dia 19, um idoso de 63 anos foi encontrado sem vida, pelo mesmo motivo no bairro Vila Nova.