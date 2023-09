Depois de abordagem do PAT, idoso terá entrada segura para sua propriedade no Corredor dos Papagaios

Depois de uma abordagem do PAT, da situação de acesso à propriedade de um idoso, no Corredor dos Papagaios, que fez com que um vizinho verificasse que para ele chegar em casa construiu o que diz ser uma “arapuca”, numa situação em que corre perigo ao passar de carro, teve um bom desfecho.

O agente penitenciário, vizinho do senhor de mais de 70 anos, informou que depois da reportagem, esta semana, passou no local e viu os canos para que seja feita a entrada de forma correta para esta propriedade. O servidor público agradeceu a interferência da reportagem em favor dessa pessoa que diz ter ido algumas vezes pedir esse pleito sem sucesso. O DAER colocou as grades de proteção ao longo do Corredor dos Papagaios, fechando o acesso à propriedade desse morador. Ele conseguiu com que fosse retirada a grade e liberado o acesso, porém, não conseguiu com que fizessem de forma segura o acesso, por este motivo fez por conta própria.