Homem é preso por tráfico de drogas em boca de fumo na Vila Nova; o dono da casa fugiu

Em mais um trabalho realizado pela Polícia Civil coordenado pelo Delegado Valeriano Neto, o resultado foi uma prisão em flagrante de um indivíduo de 18 anos e a e apreensão de um menor de 16 anos. A ocorrência foi resultado de mais um mandado de busca e apreensão.

Segundo relato da ocorrência, os policiais civis receberam várias denúncias de que um morador no bairro Vila Nova estaria traficando, além de efetuar roubos e furtos. De posse do mandado de busca e apreensão, os policiais civis chegaram no endereço. Assim que o acusado visualizou a equipe, saiu correndo com uma arma em punho. Ele adentrou a casa e pulou a janela passando por diversos pátios, sem ser localizado. Porém, na casa estavam o indivíduo de 18 anos e o menor de 16 anos. Ambos, seriam “usados” pelo dono do local para realizarem venda de entorpecentes pelo bairro Vila Nova e Rui Ramos.

Na casa foram localizados vários objetos sem procedência, como: celulares, câmeras digitais, facas entre outros, além de drogas. Os doi indivíduos foram levados à DP. Foi determinado auto de prisão em flagrante ao maior de idade e, ao menor, feito o registro de apreensão com denúncia ao Ministério Público. Desta forma, o adolescente de 16 anos passou a noite na DP e poderá ser levado ao Case em Uruguaiana.