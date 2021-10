Plantas: os benefícios para o ambiente doméstico e de trabalho

A neuroarquitetura, que estuda como o ambiente físico impacta nosso bem-estar, constatou que o uso de plantas como decoração de ambientes, pode estimular a produtividade e ajudar a tranquilizar as pessoas.

Com o isolamento e o aumento do home Office, os trabalhadores sentiram-se muito mais estressados, cansados, sem animo e ansiosos. Com isso, as dicas de decoração de ambientes incluindo o uso de folhagens tornou-se um assunto popular, principalmente entre os que ficam sozinhos por muito tempo.

Confira abaixo os motivos para encher seu ambiente de plantinhas e flores:

PAZ E TRANQUILIDADE

O contato com a natureza faz com que a pressão sanguínea diminua, proporcionando a sensação de paz e tranquilidade.

MINIMIZAM ALERGIAS

As plantas absorvem alergênicos (mofo e poeira, por exemplo) e assim, acabam limpando e umidificando o ar. Segundo pesquisas, a mais eficiente nesse papel é a planta Clorofito, que elimina 90% das toxinas causadoras de alergia.

PRODUTIVIDADE

O contato com as plantinhas “recarrega” o cérebro, aumentando a produtividade e espantando a sensação de cansaço. As mais eficientes nesse quesito são a espada de São Jorge e o bambu.

SEM ESTRESSE

O contato visual com as plantas diminui as doses de adrenalina no corpo, o que ajuda a reduzir o estresse e controlar a ansiedade. São exemplos: Hortelã e Lavanda.

CRIATIVIDADE

O bloqueio criativo geralmente acontece quando passamos muito empo fechados, confinados em um mesmo lugar, longe de pessoas e/ou atividades físicas. Um conselho dos especialistas é que se tenham plantas no local onde se trabalha, seja em casa ou na empresa, pois interagir com o verde estimula o cérebro, favorecendo o fluxo das atividades. Os famosos cactos e suculentas cumprem esse papel.

REMÉDIOS CASEIROS

Ter plantas em casa é uma ótima opção para quem gosta das plantas medicinais, utilizadas em receitas que são passadas de geração em geração. Algumas dessas plantas já são muito conhecidas, como a marcela, alecrim, boldo e carqueja.

Vale lembrar, que cada espécie precisa de um cuidado diferente, uma quantidade exata de água e o tempo certo ao sol. As luzes, o clima e o ar-condicionado podem ser prejudiciais a algumas espécies, confira antes de comprar.

Por: Geovanna Valério Lipa