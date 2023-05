Polícia encontra corpo do ator Jeff Machado enterrado em baú e concretado em terreno na Zona Oeste do Rio

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou o corpo do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, desaparecido desde o dia 27 de janeiro.

Os restos mortais da vítima foram encontrados amarrados dentro de um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

O corpo foi encontrado nesta segunda-feira (22). A identificação foi possível através da análise das digitais de Jeff.

Corpo do ator Jeff Monteiro foi encontrado em terreno em Campo Grande — Foto: Reprodução / Google Maps

As informações foram confirmadas pelo advogado da família. “O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada por mim agora”, disse o advogado Jairo Magalhães.

Segundo ele, a família está vindo para o Rio de Janeiro para fazer todo o trâmite burocrático e poder levar o corpo para Santa Catarina.

A família de Jeff foi comunicada na manhã desta quarta-feira (24). A polícia ainda não sabe como o ator morreu nem as possíveis motivações para o crime.

Por Alice Portes, Felipe Freire e Guilherme Santos, TV Globo