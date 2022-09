Polícia Federal deflagra operação contra garimpo ilegal na Palma

Share on Email

Segundo as investigações, um grupo de garimpeiros estariam explorando uma área de preservação localizada dentro de uma fazenda, com extração do minério, causando degradação ambiental e desmatamento de mata nativa.

Durante o cumprimento foram encontrados maquinários e equipamentos utilizados na extração de minérios, uma retroescavadeira, um detector de metais, uma pepita de ouro, além de uma arma de fogo e diversas munições. Os garimpeiros foram conduzidos à Delegacia de Polícia, assinaram um termo circunstanciado e responderão em liberdade.

Reportagem: Marcelo Ribeiro

Caderno 7