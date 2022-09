Funcionária de pedágio é atropelada e morre na BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, diz PRF

Uma funcionária da CCR Viasul foi atropelada e morreu, por volta das 7h desta quinta-feira (29), na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Ela foi atingida por uma carreta na altura do km 19 da BR-290 no sentido Litoral-Porto Alegre.

A vítima é uma mulher de 22 anos, que, conforme a CCR ViaSul, atuava como arrecadadora na praça e estava no lado de fora da cabine.

“A empresa se solidariza com os familiares e equipes envolvidas. Informa também que está tomando todas as providências para investigação, elucidação dos fatos e mitigação, pois segurança é um valor para a companhia, no qual investe incansavelmente para alcançar o nível zero de ocorrências”, informou, por meio de nota, a CCR ViaSul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista do caminhão com placas de Itajaí (SC) que transportava um contêiner fugiu com o veículo do local, sendo abordada pela PRF algumas horas depois em uma empresa de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aos agentes, disse não ter visto o acidente.

Ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento. De acordo com a PRF, após análise das imagens das câmeras de segurança, foi verificado que a vítima foi atropelada pelo rodado traseiro direito da carreta.

A cabine foi bloqueada, mas o trânsito flui normalmente pelas demais. A perícia foi acionada.

NOTA DA CCR VIASUL

Por g1 RS