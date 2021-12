Polícia não confirma, mas vítimas de incêndio podem ser dois homens desaparecidos

Share on Email

Cinco dias depois de dois corpos serem encontrados carbonizados, em Alegrete, a Polícia Civil ainda não divulgou a identidade das vítimas devido à necessidade de confirmação através de exame de DNA. A Delegada Fernanda Mendonça acrescenta que as investigação estão sob sigilo.

O crime que ocorreu na última quinta-feira(16), o homicídio de duas pessoas que foram carbonizadas em um veículo incendiado na RS507, na Estrada do Frigorífico, provocou vários questionamentos na população.

Em muitos grupos de whatsApp, nomes e fotos foram postadas fazendo referências ou, em muitos casos apontando quem seriam as vítimas de um dos crimes, mais cruéis deste ano.

Ao que tudo indica, essas mortes violentas têm ligação com facções. Neste ano, os últimos homicídios foram execuções. Embora não haja uma confirmação oficial, há informações de dois homens desaparecidos na cidade. Ambos saíram de suas residências algumas horas antes do crime e o horário de desaparecimento da dupla também é quase a mesmo.

O corpo das vítimas foi carbonizado ao ponto de não ter a mínima condição de identificação, sem que fosse realizado um exame mais detalhado como é feito através do DNA. A Perícia de santana do Livramento esteve em Alegrete na madrugada de sexta-feira. O veículo, um Lógus, ficou totalmente destruído e foi recolhido ao depósito do Detran.

A Delegada responsável pelo caso, Fernanda Mendonça destacou à reportagem que a identidade dos cadáveres será através do laudo que aguarda de Porto Alegre. Antes disso, os nomes não passam de especulações.