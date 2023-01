Radialista e desportista Pablo Marzulo, morre aos 32 anos

Desde o dia 30 de novembro, ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Caridade, devido a problemas de saúde. Pablo era muito querido por todos e recebeu inúmeras correntes de orações durante o tempo que estava internado, contudo, não resistiu e faleceu no início da tarde desta segunda-feira (9).

Campanhas solidárias também realizadas pelo seu vasto círculo de amizades. O campeonato citadino de futsal teve suas rodadas finais com arrecadação de fraldas e alimentos para família. Dezenas de amigos colaboraram e rezaram para o restabelecimento do alegretense.

Criador do AEC – Alegrete Esporte Clube, foi incentivador do futsal. Eleito presidente da Liga da Fronteira Oeste de Futsal, se inseriu de forma elogiável no meio esportivo da cidade. Locutor de mão cheia, participava ativamente de lives e pela Rádio Minuano seu último trabalho profissional, narrou jogos do Efipan em jornadas esportivas com a Rádio Alegrete. Após sua saída da emissora (Rádio Minuano), criou uma página no Facebook chamada Alegrete On-Line, era lá que gerava notícias esportivas e do cotidiano da cidade. Também assinava a coluna expresso esportivo no Jornal Expresso Minuano.

Nas redes sociais são inúmeras homenagens para o comunicador que deixa um legado no esporte. Embora jovem, atuou de forma intensa para o esporte, principalmente, no futsal. Pablo integrou o grupo de colaboradores do Portal Alegrete Tudo no ano de 2014, quando contribuiu com sua experiência esportiva no site.

As últimas homenagens a Pablo serão realizadas na Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será nesta terça-feira, horário a ser divulgado.