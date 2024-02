O homem, natural de Alegrete, é acusado de cometer os crimes em Santana do Livramento, onde o Mandado de Justiça foi emitido.

Homem que amarrou a namorada para cometer estupro está preso

Segundo informações obtidas pela redação do PAT, o foragido foi localizado no bairro Promorar, Zona Leste da cidade. A ação contou com o apoio da Brigada Militar por meio do 6° BPChoq de Uruguaiana. Devido à greve dos delegados, não há mais detalhes disponíveis sobre a ocorrência no momento