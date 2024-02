Homem que amarrou a namorada para cometer estupro está preso

Segundo informações apuradas, pela reportagem do PAT, o indivíduo é acusado de estupro contra sua então namorada, ocorrido no último dia 8.

Os eventos que levaram à prisão tiveram início quando a vítima de 20 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com lesões decorrentes de agressões praticadas pelo namorado. De acordo com seu relato, ela havia ido à residência do companheiro, onde ele a convidou para manter relações sexuais. No entanto, ela recusou, alegando cansaço. Diante da negativa, ele a amarrou na cama e manteve relações sexuais à força, além de agredi-la com socos no rosto, na nuca e na coxa direita.

A vítima relatou ainda ter sido vítima de abuso sexual vaginal e anal por parte do acusado. Devido à gravidade das agressões, ela precisou ficar em observação e manifestou o desejo de solicitar medidas protetivas.

Desta forma, o suspeito foi conduzido à Delegacia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde aguardará os trâmites legais referentes ao caso. A reportagem buscou mais detalhes e informações sobre o caso com a Delegada Fernanda Mendonça, porém, diante da greve dos Delegados nenhuma informação foi repassada à imprensa.