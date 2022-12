Polícia prende mãe e filho por suposta participação em mortes em Santana do Livramento​​

A Policia Civil prendeu duas pessoas em flagrante na manhã desta terça-feira (13) em Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. As prisões ocorreram durante uma operação deflagrada em busca de participantes dos ataques que resultaram na morte de duas pessoas no domingo (11).

“Ela já tem antecedentes por tráfico, e agora nosso trabalho é de comprovar a participação deles, e vincular com os fatos do final de semana, porque as informações indicam nesse sentido”, diz a delegada Giovana Muller.

Além das prisões, foram apreendidos dois revólveres, uma espingarda e celulares que devem passar por perícia para coleta de novas provas.

Armas apreendidas em Santana do Livramento — Foto: Yuri Teixeira/Sentinela24h

Em um dos episódios, um homem de 51 anos foi encontrado carbonizado e com marcas de tiros no corpo em uma casa incendiada no bairro São Paulo. No mesmo dia, duas pessoas deram entrada com ferimentos de arma de fogo na Santa Casa do município. Um dos atingidos não resistiu e morreu.

Na madrugada dos crimes, a Polícia Civil foi acionada no bairro Prado, onde um veículo estaria abandonado e em chamas.

Bombeiros durante combate a incêndio em Santana do Livramento — Foto: Yuri Teixeira/Sentinela24h

Por Isa Severo, RBS TV Santana do Livramento