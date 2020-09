Uma capsiosa história envolvendo um motoboy e uma moradora do Bairro Santos Dumont vai parar na DP

Compartilhe









Um impasse entre um motoboy e uma moradora da Zona Leste terminou na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Na tarde do último dia 11, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência nas proximidades da invasão do bairro Segabinazzi, próximo ao bairro Santos Dumont. O relato, no local, foi de um motoboy que comunicou aos policiais sobre o chamado de uma moradora no bairro Santos Dumont para pegar um aparelho celular que teria sido adquirido via Facebook por uma moradora do bairro Nilo Soares Gonçalves. Ele pegou a caixa, onde supostamente o aparelho estava e não verificou o que havia dentro. Ao mesmo tempo pegou uma nota de 100 reais e saiu para trocar e descontar a corrida. Entretanto, neste período percebeu que na caixa havia apenas uma pedra, uma caixa de medicamento vazia e um carregador. Assim que retornou até a residência da vendedora a mesma negou que houvesse pedra, disse que entregou o aparelho e a responsabilidade seria dele. Houve divergência entre os relatos e a Brigada Militar foi acionada.

A mulher de 18 anos, disse aos PMs que a versão do motoboy é mentirosa e que entregou a ele o aparelho celular. Também destacou que o homem teria a agarrado pelo braço, a agredido com um tapa no rosto e pego 100 reais da sua mão. Diante do impasse, em que cada um contou uma versão, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Alegrete. A caixa de celular com uma embalagem vazia de medicamento, uma pedra e um carregador foi apreendida, assim como os 100 reais que estavam de posse do motoboy. Depois de ouvidos todos foram liberados.

A polícia não conseguiu apurar quem dos dos envolvidos estava falando a verdade.