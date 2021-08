Policiais participam de treinamento de combate ao narcotráfico em Dourados- MS

A capacitação é parte integrante da operação Horus do programa V.I.G.I.A. do Ministério da Justiça e segurança, que visa aperfeiçoamento dos profissionais que atuam nas fronteiras do Brasil- falou Delegado Valeriano.

Diante do elevado índice de eficácia nas ações de combate ao narcotráfico, a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), foi escolhida para ministrar instruções aos delegados e comissários de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

O compartilhamento de experiências na região da fronteira entre Brasil e Paraguai, aconteceu de 23 a 27 deste mês.

Durante a instrução, diligências foram realizadas nos municípios de Coronel Sapucaia, Sete Quedas, Dourados, Tacuru, Paranhos e Ponta Porã, resultando na prisão de quatro traficantes e também na apreensão de maconha e na lavratura de dois autos de prisão em flagrante.

Segundo o informado pela CGFRON, do Ministério da Justiça, em razão dos resultados satisfatórios nessa primeira experiência, policiais de outros Estados da Federação devem vir nos próximos meses para receber instrução na DEFRON sobre o policiamento na fronteira.