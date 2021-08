Historiador alegretense participa das homenagens dos 200 anos de Anita Garibaldi

Em Alegrete, Paulo foi responsável por uma exposição realizada durante o ano que passou por várias empresas da Cidade. Em seu estabelecimento rural ele tem uma bandeira do Brasil, hasteada em meio ao campo, em homenagem ao Bicentenário de Anita. O historiador compilou informações sobre a guerrilheira em banneres que ficaram expostos por alguns dias em locais distintos do comércio. “Essa foi a maneira de não deixar passar em branco o bicentenário de Anita em nossa cidade”- comentou Mitidieri.

Homenagem ao bicentenário de Anita Garibaldi

Comemoração no Piratini

A comemoração do bicentenário contou com apresentações artísticas e lançamentos de projetos que homenageiam a heroína da Revolução Farroupilha (1835-1845).

A comemoração teve início com a Cavalgada Feminina “Triunfo à Anita Garibaldi”, com a participação de policiais femininas da Brigada Militar e membros do Instituto Anita Garibaldi, que saiu do Gasômetro, às 14h20, em direção ao Palácio.

Homenagem ao bicentenário de Anita Garibaldi

Homenagem ao bicentenário de Anita Garibaldi

Posteriormente, no Palácio Piratini ocorreu o lançamento da exposição Exposição “Anita Garibaldi entre Tempos e Acervos”, com a apresentação da historiadora do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHRGS) Luciana de Oliveira. O evento ainda foi palco para o lançamento da edição impressa do Caderno de Anita, obra de Elma Sant’Ana, que percorre toda a trajetória da heroína.

Projeto do MP defende que em bairro iluminado a comunidade tem mais segurança

Homenagem ao bicentenário de Anita Garibaldi

Também foi apresentado o clipe oficial dos Festejos Farroupilhas 2021, com a participação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e coro das cantoras Marlene Pastro, Maria Luiza Benites, Loma, Shana Muller e Luiza Barbosa. Marlene e Luiza foram as responsáveis pela apresentação artística de encerramento.

Homenagem ao bicentenário de Anita Garibaldi

História de Anita

Anita nasceu em Laguna, sendo a terceira filha entre 10 crianças. Na tomada do porto da cidade, ela conheceu o italiano Giuseppe, com quem se juntou nas lutas territoriais da época. Em 1842, os dois se casaram em Montevidéu, capital do Uruguai, onde também participaram de batalhas.

Juntos, tiveram quatro filhos: Menotti (1840), Rosa (1843), Teresa (1845) e Ricciotti (1847). A guerrilheira morreu aos 27 anos, em 1949, na Itália, grávida do quinto filho, que também faleceu.

Os restos mortais da catarinense estão em um monumento da Colina do Gianícolo, em Roma. No Brasil, o nome de Anita foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília.

Nome de rua em diversas cidades do Rio Grande do Sul, Anita Garibaldi virou modelo de bravura e resistência em razão dos combates contra as tropas imperiais na Guerra dos Farrapos, no século XIX.

O quadro que retrata Anita fugindo a cavalo para proteger o filho ainda pequeno, pintado por Dakir Parreiras, é uma das relíquias da cultura gaúcha. A obra é restaurada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Sul do estado.