Tour de duas rodas: Alegrete tem 8,5 kM de ciclofaixas

As bicicletas são uma alternativa de transporte democrática, viável, limpa, ambientalmente sustentável, o que se reverte em qualidade de vida. Alegrete segue essa tendência e amplia as ciclofaixas por toda a cidade.

A cidade passa por intervenções importantes que vão abrir mais espaços exclusivos para os ciclistas. Depois de investir na ciclofaixa da avenida Tiaraju, com 6 quilômetros de extensão (3km no sentido bairro Ibirapuitã em direção ao bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida e 3km no sentido contrário), a Prefeitura de Alegrete entregará em poucos dias a ciclofaixa na avenida da Integração com mais 2,5 km. Somando as duas, são 8,5 quilômetros, em regiões distintas que receberam investimentos.

A prefeitura pretende entregar mais duas ciclofaixas nas avenidas Caverá, dentro do projeto de requalificação de R$ 2,9 milhões e na Brás Faraco.

O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral destaca a ação da gestão municipal e observa que Alegrete não pode ficar alheia ao movimento mundial de investir em ações de mobilidade urbana sustentáveis, limpas e que beneficiem a população. “É fundamental a execução de investimentos nesse setor. Sabemos que dotar a cidade de mais ciclofaixas gera benefícios imensuráveis.

Desafoga nosso trânsito, impacta na diminuição da poluição, promove lazer, qualidade de vida e integra ainda mais o cidadão aos espaços urbanos. Vamos trabalhar muito para alcançar a meta estabelecida no nosso plano cicloviário, que prevê até 2024 a cidade contando com muito mais quilômetros de áreas exclusivas para os ciclistas”, detalha.