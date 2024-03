Policial de Alegrete reconheceu barbeiro desaparecido durante viagem para Porto Alegre

Policial do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete foi o responsável por identificar Andrey Guterres da Silva, de 24 anos, que havia desaparecido na madrugada de hoje (20), em Alegrete.

O PRE, estava em um ônibus da empresa Planalto, a caminho de Porto Alegre. Ele falou com a reportagem do PAT e descreveu: “no posto Papagaio em Cachoeira do Sul, o motorista me perguntou se não o conhecia, mostrou-me uma foto. Daí fui verificar em nosso grupo de trabalho e vi que os colegas do Pelotão Rodoviário também haviam postado. Lembrei-me de que ele tinha embarcado junto comigo ali, mas o motorista disse que possivelmente ele já tinha desembarcado em Pantano, pois era o destino inicial conforme passagem, e estávamos parados para o almoço.

Mas fomos verificar dentro do ônibus e ele ainda estava lá. Daí outro colega de Uruguaiana que estava no ônibus me apoiou, e o motorista pediu para ele desembarcar. Fui até ele e o chamei pelo nome, ele me atendeu, me identifiquei para ele, o colega que estava comigo estava fardado, conversei com ele, e o jovem disse que só queria sair um pouco, não queria fazer “bobagem”. Como eu estava em viagem, pedimos para o motorista aguardar um pouco, fizemos contato com uma guarnição do policiamento de Cachoeira do Sul e realizamos a entrega para eles, que o encaminharam até a delegacia já que havia registro de desaparecido” – relatou.

A busca por Andrey foi motivada por uma carta que ele deixou antes de desaparecer, nesta madrugada, preocupando sua família e amigos. O jovem também deixou seu celular para trás, impossibilitando qualquer tentativa de contato. O pai de Andrey, que reside em Porto Alegre, havia alertado anteriormente que o filho pode estar enfrentando um quadro depressivo.

Em agradecimento à rápida mobilização para localizar Andrey, especialmente à astúcia do policial que o identificou no ônibus, Celso expressou sua gratidão e destacou que inicialmente a informação foi repassada que seria Pantano Grande em Razão da passagem do filho. Ele ressaltou a importância do suporte familiar neste momento, ao filho, e enfatizou o impacto positivo da solidariedade da comunidade em situações de crise.