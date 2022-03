Policial rodoviário foi decisivo ao socorrer mulher com crise de epilepsia

A funcionária do estabelecimento comercial estava convulsionando no interior do Restaurante Texacão na manhã do último sábado (05). Ela foi socorrida pelo policial e posteriormente avaliada pelos Bombeiros, mas não quis ser conduzida à Santa Casa.

Identificadas vítimas carbonizadas em veículo na Ponte do Capivari

Por volta das 12h, um patrulheiro do Comando Rodoviário da Brigada Militar, abastecia a viatura no Posto Texacão em Alegrete quando foi acionado pela gerente do restaurante para atender uma funcionária que, segundo ela, poderia estar sofrendo um infarto no interior do estabelecimento, necessitando de massagem cardíaca.

O policial rodoviário estadual prontamente foi até a vítima para socorrê-la. Porém, ao se aproximar da mulher de 43 anos, constatou que ela estava em uma crise convulsiva. Ele realizou o socorro a estabilizando e desobstruindo suas vias aéreas.

Após, acionou os Bombeiros, em razão de uma possível evolução das crises convulsivas, para que ela pudesse ser conduzida ao hospital e receber atendimento médico especializado, porém, quando os bombeiros chegaram ao local, a crise já havia passado e, depois da avaliação da equipe do 193 a mulher não desejou ser conduzida à Santa Casa.