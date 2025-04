Polo do Silvestre festeja 68 anos de educação em Alegrete

No dia 3 , a escola Santa Inês – Polo do Silvestre a mais distante da área urbana completou aniversário. São 68 anos de atividades pedagógicas, culturais e várias outras que integram a comunidade do interior de Alegrete em uma região na divisa com o Município de Itaqui.

O Polo do Silvestre fica a 90 km de Alegrete, dirigido pela professora Izabel Vieira e acolhe alunos de trabalhadores de granjas e fazendas daquela região do interior do Município. A escola mantém atividades de 1º ao 9º ano.

A dietora Izabel Vieira, mesmo num dia de festa, em nome da equipe se solidarizou com a Escola em Caxias do Sul, onde uma professora foi atingida por alguns alunos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ele diz que nesta caminhada “temos orgulho da construção coletiva que fazemos, pois a escola tem sua peculiaridade em especial, uma escola tranquila, onde todos se respeitam e se ajudam mutuamente”. A Escola Santa Inês tem sempre como objetivo fundamental e especial sua excelência em educação. Participa de vários projetos e muitos com destaque. Professores comprometidos e parceiros, assim como sua comunidade sempre participativa e atenciosa nas necessidades da escola. Com a semana da escola alguns projetos iniciarão de maneira que a comunidade possa participar.

A equipe que trabalha no Polo fica toda semana na Escola e o transporte escolar também beneficia aos professores da Instituição que só vêm sexta à tarde para a cidade.