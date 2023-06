Últimos dias do Outono de paisagens exuberantes

Ainda estamos no Outuno e até a chegada do inverno teremos dias bonitos, um pouco mais quentes e as paisagens com folhas secas que dão um visual diferente à cidade e, aos poucos, mostram àrvores sem ramos. Até o dia 11, a previsãoe é de temperaturas médias de 23ºC, como se estívessemos na primavera. O que mais se destaca, nesta época do ano, são as lindas paisagens outonais.

Calçadas tomadas de folhas secas

Muita gente gosta desse clima que não é tão frio e nem calor e destaca que se deve aproveitar, porque daqui a pouco estaremos vivenciando uma friagem, típica do inverno na região. Nas vitrines da lojas as peças são para enfrentar o frio mais intenso que só está marcado para acontecer a partir do dia 11 de junho em Alegrete, com temperaturas mais baixas.

Pôr do Sol de Outono neste início do mês de junho em Alegrete

Temos a previsão de el niño, para este ano, o que poderá ocasionar enchentes na região.

Linda paisagem rural do outono em Alegrete