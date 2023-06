Vice-presidente da UABA fortalece encontros na prevenção à violência contra as mulheres

A violência contra as mulheres é tema recorrente de debates e ações por vários orgãos e ONGs de Alegrete. E neste roll, líderes dos bairros Nova Brasília, Nilo Gonçalves e Promorar realizam várias ações, tento como local o antigo Lar Santa Terezinha, onde hoje funciona a SAAIA. Neste dia 2, às 15h um novo encontro com as mulheres para, mais uma vez, ser abordado sobre a violência doméstica ou outro tipo de violência que sofram. As parcerias são importantes para estas ações sejam fortalecidas.

A vice-presidente da UABA, Tânia Branco, diz que a entidade vem realizando encontros para conversar com diferentes mulheres levando profissionais de várias áreas que esclarecem sobre temas que possam instrumentalizar as mulheres a conhecer seu direitos, e assim, se proteger de possíveis agressões ou violências. Fortalecer a auto estima das mulheres é um ponto que acontece nestes encontros, porque elas devem saber de seu valor independente de qualquer coisa, diz Tânia Branco.

Participram além das mulheres dos bairros: Alessandra Mendes Prates, Kellen Krug, professor de Judô EllenTito, Lilia Alvarenga e Bruna no canto.