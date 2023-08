Por algum motivo o taura precisou de um cochilo para se recompor no Quiosque da Praça

Share on Email

Tipicamente pilchado, com chapéu que cobria o rosto, ele adormeceu sentado. Não se sabe por quanto tempo ficou naquela posição em que muitos passaram na calçada e presenciaram a cena. Também não se sabe se parou ali para comer, já que sobre a mesa não havia indícios de alimentos.

São cenas da Terceira Capital Farroupilha em que muitos tem orgulho de andarem pilchados, independentes do dia ou local que fequentam. Neste caso, esse que parece não ser jovem, não resistiu ao cansaço e acabou adormecendo na Praça Getúlio Vargas. Importante, nestes casos, que todos respeitem essas pessoas que, normalmente, são trabalhadores do interior do Município.