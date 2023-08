Brigada Militar tem reforço de cinco novos policiais e concentra o uso do contingente na segurança da população

Dos cinco novos soldados, quatro são recém-formados na última turma deste ano, chegaram na última sexta-feira(4). Essa notícia é resultado de iniciativas provenientes do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Fronteira Oeste, do poder legislativo e executivo, bem como de apoio de deputados. Além disso, outro soldado mais antigos, foi designado para Alegrete devido a vagas disponibilizadas especificamente para o município e deverá chegar amanhã.

O Tenente Nei Machado destacou a importância dessa adição ao efetivo policial, enfatizando que essa é uma ótima notícia para a cidade. No entanto, ele ressaltou que, apesar desses reforços, o Município manterá o mesmo efetivo registrado em janeiro do ano passado. Isso se deve à alta demanda de transferências de policiais de Alegrete para outras localidades, o que tem sido um desafio para manter o contingente adequado na cidade. Por esse motivo, estão sendo realizadas tratativas com Executivo e Legislativo para criar atrativos e, desta forma, fazer com que os policiais fiquem na cidade.

Outra mudança significativa que ocorreu recentemente está relacionada à guarda externa do Presídio Estadual de Alegrete. Tenente Nei informou que a Brigada Militar já não tem mais efetivo responsável por essa função, que agora passa a ser de responsabilidade da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Essa mudança busca otimizar os recursos e melhorar a gestão da segurança na cidade.

Um outro destaque importante feito pelo Tenente Nei foi a aceitação positiva da patrulha rural, que tem se mostrado eficaz na prevenção e combate a crimes no campo. Ele ressaltou a importância das vítimas registrarem ocorrências e fornecerem informações por intermédio dos números 55 984192119 e 190.

Em relação à área urbana, o Tenente Nei mencionou a solicitação contínua para o retorno do patrulhamento de motos. Essa medida visa aprimorar a agilidade no atendimento de ocorrências, especialmente na área central. A presença de patrulheiros em motocicletas possibilita uma resposta mais rápida a situações de emergência.