Pôr do Sol vem com o samba a felicidade não tem preço

O samba de enredo da Escoal de Samba Acadêmicos do Pôr do Sol foi apresentado, no dia 18, na quadra da Escola. O samba que vai embalar o desfile da escola em 2023 com o enredo “A felicidade não tem preço” exalta a importância da alegria do carnaval para o povo brasileiro.

Presentes no evento baluartes da amarelo e branco e sua comunidade, além de representantes de outras escolas de samba de Alegrete. O evento começou com a apresentação do grupo Samba Chic e após Alexandre Rosa e banda.

O samba, composto por Zolá Duarte e o filho Márcio Duarte, foi entoado pelo experiente Zolá e os componentes da Pôr do Sol cantaram o refrão animados.

A diretoria do presidente Marcelo Alves agradece a presença de todos e convida para prestigiar os próximos eventos da Acadêmicos do Pôr do Sol.

Depois de mais de 8 anos, o carnaval de rua foi retomado em Alegrete e as cinco escolas de samba estão focadas e mobilizadas trabalhando para realizar aqui em Alegrete nos dias 3 e 4 de março, o maior evento da cultura popular do país. As quadras das escolas nos últimos dias estão movimentadas e daqui para a frente a tendência é aumentar os eventos, neste trabalho de unir carnavalescos e simpatizes de cada agremiação.