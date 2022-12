Menor é ferido com golpes de faca na Praça Getúlio Vargas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite do último domingo(18), um menor de 15 anos foi abordado por três indivíduos, no interior da Praça Getúlio Vargas e agredido.

O adolescente sofreu lesões e ferimentos na cabeça provocados por uma faca. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o jovem não conhece os agressores e estava passando pelo interior da Praça, o que identifica que a ação, possivelmente, tenha sido uma tentativa de assalto. Não há relato de que algo tenha sido roubado da vítima.

Mesmo assim, fica o alerta para a situação de uma agressão com ferimentos a faca em um dos locais com muito fluxo, principalmente neste período, com dias mais quentes.

A Brigada Militar foi acionada pelos profissionais da área da saúde, entretanto, no momento, não foi realizado o registro da ocorrência, pois a vítima estava em atendimento e a pessoa responsável não o fez, mesmo assim, foi orientada.