Prefeito em exercício, Jesse Trindade, projeta um ano de muitos investimentos no município

No último dia do ano, a entrevista no Alegrete Tudo foi com o Prefeito em Exercício, Jesse Trindade.

Para finalizar a retrospectiva de 2022, não poderia faltar uma abordagem sobre a gestão municipal, num ano que ainda passou por dificuldades em razão da pandemia que, por dois anos, assolou o mundo.

Com chimarrão e alguns questionamentos, os assuntos foram abordados de uma forma geral. Para início, Jesse pontuou – o primeiro ano da gestão foi para concluir todas as obras e projetos que já estavam em andamento, como por exemplo, o Arroio Regalado e a reabertura do aeroporto. Já, 2022, foi o segundo, a Prefeitura teve um valor expressivo de investimentos em várias áreas, se reestruturando, na educação, infraestrutura com mais de 8 milhões em aquisição de máquinas, além de outras secretarias que também, tiveram a frota renovada.

Ao ser interpelado sobre o momento atual em que a Prefeitura está com um bom fluxo em caixa, Jesse foi taxativo em destacar que é uma questão de organização e gestão. “A parceria com todas as áreas, resulta em um trabalho mais efetivo e, desta forma, com os resultados, as pessoas também ficam motivadas a pagarem seus impostos. Com isso, todos são beneficiados, todavia, o comprometimento do Secretário de Finanças, José Luis Cáurio e de toda equipe demonstra o quanto ele qualifica a receita, mesmo sem aumentar os impostos. Alegrete também teve um ganho considerável em valores do Estado”- salienta.

Desta forma, ressalta que o Município está com índice de pessoal dentro do limite para que possa buscar linhas de crédito. O saldo em caixa, ainda estava sendo concluído, mas ele evidenciou que é extremamente positivo.

Diante deste contexto, Jesse analisa que ocorreu uma maior interação com a população, neste ano.

Educação

Nesta área, o investimento igualmente foi expressivo com cadeiras, mesas, computadores, Oficinas de Letramento Digital e Criativo, educação empreendedora e financeira. O Prefeito em exercício, não deixou de enaltecer o trabalho realizado pelos diretores e demais integrantes de cada educandário, pelas ações realizadas e toda preocupação que é exposta em sempre ofertar o melhor para os alunos e pais. Sem deixar de considerar o trabalho realizado pelo Secretário – Rui Medeiros.

Saúde

Mais uma vez, o aplauso foi para todas as equipes que compõem esta que é uma das maiores pastas do Município. Enalteceu a qualidade do trabalho e todas as ações realizadas para que a população sempre tenha o melhor atendimento, sendo assim, já informou sobre o projeto de telemedicina para o ano que inicia. “Essa será uma inovação que, deverá auxiliar ainda mais toda comunidade. A Secretária Haracelli Fontoura, já está bem à frente de todas as necessidades para que logo seja implementado. Inicialmente, de forma experimental”- cita.

Habitação

A Regularização Fundiária é um programa de extrema importância para os moradores, que há anos sonhavam com a documentação de suas casas. Sendo um dos momentos em que historicamente, o Executivo entregou mais de 445 matrículas para famílias nos bairros Nova Brasília, Getúlio Vargas e Sepé Tiaraju. Um importante marco na inclusão social, habitação e da qualidade de vida no Município.

Para 2023, já está em andamento a negociação com a Caixa Econômica Federal para o projeto de duas áreas, serão no mínimo 800 lotes – inseridos em plano habitacional da Minha Casa, Minha Vida.

Concurso Público

Um dos mais requisitados é para Guarda Municipal. A falta de efetivo é uma das maiores preocupações dos guardas municipais. Com uma média de 53 anos de idade entre os servidores, o mais novo está com 47 anos. Outra necessidade destacada sempre é a presença de mulheres.

A falta de efetivo pode ser percebida no início da atuação da GM no município no ano de 1999, quando eram 22 agentes para uma frota de pouco mais de 17 mil veículos. Em 2022, são 18 guardas para um frota superior a 40 mil.

Jesse ressaltou que os entraves em razão do índice de pessoal, é um dos fatores que mais contribui para que os concursos sejam muito avaliados, entretanto, afirma que, neste ano de 2023, o concurso para guarda vai sair.

Obras

O Município concluiu obras de outras gestões e também iniciou algumas de destaque na cidade, como a revitalização do calçadão e a avenida Freitas Valle, ambas serão concluídas já neste início de ano, além de inúmeras ruas pavimentadas, muitas em bairros.

Porém, para 2023, uma das mais significativas em valores, num total de seis milhões de reais, destes, quatro milhões de recursos próprios da Prefeitura, é a obra da Avenida Caverá. Será a primeira a contemplar uma ciclovia, além disso, há projetos que serão implementados para a restauração do Terminal Oswaldo Aranha, Pórtico na entrada da cidade, revitalização do trevo de acesso à Avenida Assis Brasil, Parque Linear, calçadas com prioridade para as entradas na Avenida Assis Brasil e República Riograndense, pavimentação da Avenida Ibicuí e a proteção nas laterais da Ponte Borges de Medeiros.

Infraestrutura

Na infraestrutura, ocorreu a realocação das estradas do interior para a Secretaria de Agricultura, o que Jesse considera ter sido um grande acerto, assim como, ocorreu o investimento de 100% da arrecadação do Imposto Territorial Rural – ITR e a aquisição de maquinário para a manutenção e recuperação de estradas vicinais de Alegrete. Um total de mais de 8 milhões de reais, em 15 máquinas.

O trabalho realizado, já tem um ganho na diminuição dos problemas e reclamações. Ainda, ocorrem, mas com um período muito mais longo e locais pontuais. A terceirização das estradas do Rincão do São Miguel e Silvestre, também foi uma evolução no atendimento aos produtores.

“São 5 mil Km de estradas, com três mil devidamente atendidos, isso já vai ser o nosso grande marco e, tudo está se encaminhando para isso”- comentou.

Neste novo ano deverão ocorrer mais algumas aquisições de maquinários. Hoje, todos com controle por GPS entre outros, o que foi um grande avanço nos adquiridos em 2022.

Demandas

Entre algumas demandas e assuntos debatidos durante o ano, estão a saído dos camelôs da Praça General Osório, uma determinação do Ministério Público e deverá ser cumprida até março de 2023. Jesse falou que tem uma Comissão do executivo e Legislativo e alguns representantes do local(camelôs), também, fazem parte e reuniões regulares buscam o melhor local, que já tem uma indicação, poderá ser onde atualmente é o CEMA.

Já a cobrança em relação à Estação Férrea, um patrimônio do Município, hoje, abandonado e em péssimas condições estruturais e de manutenção, já tem um determinação para que um projeto seja contratado, pontua.

Outra boa notícia é o ginásio de esportes, será realizado um edital de concurso onde serão apresentados projetos a uma banca, portanto, também será uma realidade no Município.

O cercamento eletrônico é outro projeto que deverá sair do papel, o que deverá melhorar ainda mais a segurança na cidade. Algo que o prefeito Márcio Amaral, acompanhado do secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, conheceram mais de perto em uma visita ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) instalado em Santa Maria.

Para encerrar, Jesse falou do grande potencial que tem Alegrete, isso foi uma das pautas que ele e o Prefeito Márcio Amaral levaram para o grupo chinês UMEX. “Mostramos que Alegrete está a 800 km de Buenos Aires, 500 km de Porto Alegre, tem o 2º maior Pib do Estado, o maior rebanho bovino, está no centro do Mercosul, tem aeroporto, enfim, com crescimento dos grãos, é um excelente lugar para se investir, assim, todos ganham”- enfatizou.

Como mensagem citou: mesmo depois de uma pandemia que, infelizmente, deixou marcas graves devidos a perdas, o Município está fortalecido e isso é perceptível muito mais com a população.

Desta forma, eu sempre falo – é preciso pensar positivo, confiar mais na cidade e cada um fazer sua parte, um respeitar o trabalho do outro e de forma conjunta todos saem ganhando.