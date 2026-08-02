Solidariedade sem bandeira de igrejas distribui marmitas no bairro Maria do Carmo

Um grupo de amigos do Bairro Prado pensando em fazer além da rotina diária, realizou uma ação solidária e evangelista que usou as mãos e a energia do amor ao próximo para ajudar pessoas que precisam. E na casa de Felipe Fernandes, cada um trabalhou para preparar alimentos

Com união e com vontade, os amigos prepararam 100 marmitas de risoto, onde cada alimento tinha o tempero da solidariedade. Depois da movimentação do preparo, houve muitos cuidados para manipular alimentos e cada um tinha uma missão. Depois de embaladas adequadamente, as marmitas foramentregues no Bairro Maria do Carmo, local carente da cidade, observou Fernandes.

Ele disse que além das marmitas, o alimento físico, também levaram a palavra de Deus e oraram pelos doentes e necessitados que lá se encontram, num gesto cristão de elevada importância.



Segundo Felipe, o líder do grupo, a ação foi apenas o ponta pé inicial para o retorno dos trabalhos que já vinha sendo realizado desde 2021 pelo Projeto Resgatando Almas. Esse programa é interdenominacional, com a participação de integrantes de várias igrejas e que busca abordar pessoas em situação de rua. Esse toque no coração de cada um, fortalece a busca pelos ensinamentos da Bíblia e com isso ajudamos a resgatar almas e a cidadania, citam.

. “Fazemos uma ação de como amar e ajudar o próximo, que é um princípio bíblico não levando placa de igreja, mas sim, a palavra em nome de Jesus Cristo,” cita Felipe.

Essa atividade contou com o apoio de Átila Barreto e Bruno Pires, amigos que estão sempre dispostos a se unir quando o assunto é fazer o bem ao próximo. E eles já estão planejando fazer outras ações em breve.