Por que usar adoçante?

Devido às calorias desprezíveis e ao fato de não causar prejuízos para a saúde como o açúcar “normal”, o adoçante é mais usado por pessoas diabéticas.

Foi descoberto no ano de 1879, quando dois farmacêuticos tentavam produzir tintas novas usando derivados de petróleo. Em meio a várias experiências, um dos recipientes ferveu e transbordou, caindo sobre os dedos de um dos rapazes. Fahlberg não lavou bem as mãos antes de comer e logo percebeu que seus dedos estavam doces. E ao passar dos anos, a fórmula foi sendo estudada e sofrendo alterações por várias vezes, até chegar no adoçante que conhecemos.

Também chamados de edulcorantes, os adoçantes são substâncias com um valor energético baixíssimo que proporciona um sabor adocicado. São feitos de sacarose, sacarina, ciclamato e taumatina.

O adoçante, assim como o açúcar, tem como objetivo adoçar, porém de uma forma bem mais saudável. É claro que quando consumido em excesso deixa de ser um aliado e passa a ser um vilão, atacando várias partes do organismo, como o intestino, a saúde bucal e o peso corporal.

Benefícios do adoçante

Seu aliado na dieta: Docinho e zero calorias, uma ótima escolha para quem está querendo emagrecer e/ou precisa ficar de olho nas calorias.

Saúde bucal 100%: Com a substituição do açúcar pelo adoçante, não acontece o crescimento de bactérias que prejudicam a saúde bucal, como as cáries, por exemplo.

Amigo dos diabéticos: Pessoas com esse problema sentem muita falta do doce, e graças ao adoçante, essa vontade é quase suprida.

O adoçante é melhor do que o açúcar?

Os dois têm seus prós e contras. O segredo da saúde é consumir moderadamente e com a orientação de um profissional especializado no assunto, como nutricionista por exemplo. Assim como o açúcar, o adoçante também pode engordar quando consumido em excesso, além disso, vale lembrar que as cáries vêm do açúcar e não do adoçante.

Geovanna Valério Lipa