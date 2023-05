O pórtico será construído nas imediações do obelisco, entre as avenidas Tiaraju e Caverá. A área foi cedida pelo Município, de acordo com o Cônsul do Grêmio, Adão Ramos. Ele ressaltou que, devido a alguns trâmites legais, o projeto passará pela Câmara Municipal, pois além do pórtico, a Praça adjacente também receberá o nome de Beto Peres, em homenagem ao tricolor que faleceu em 2015 de um infarto enquanto caminhava com o cão. Beto Peres tinha 68 anos, era comerciante e cônsul do Grêmio por 28 anos.

Adão Ramos também mencionou que no dia 24 de junho será realizado um almoço com a presença dos ex-atletas do Grêmio, Sandro Goiano e Patrício Antônio Boques campeões da série B na famosa Batalha dos Aflitos. “Acredito que até essa data talvez não esteja completamente concluída a estrutura, mas já será o ponto de partida para esse novo espaço tricolor”.

O projeto será desenvolvido pela arquiteta Juliana Marchezan, responsável pela realização na área das imediações da BR 290, e os custos serão arcados pelo Posto Sim. O primeiro projeto teve um valor aproximado de 40 mil reais, mas como as placas já estão prontas e o espaço é menor, Adão Ramos ainda não tem o orçamento final, mas acredita que será inferior.

Adão Ramos também destacou que, por estar próximo à estrutura da Feira do Produtor, as ações serão beneficiadas, além de ter árvores e o local ser estrategicamente bem posicionado. O Cônsul acrescentou que já está em busca de uma empresa que possa produzir a bandeira em um material mais durável, pois a substituição precisava ser feita a cada seis meses, o que gerava altos custos.

Agora, é só aguardar para desfrutar desse novo espaço que promete ser mais um marco para os torcedores do Grêmio e para a cidade de Alegrete. Com grande apelo e um símbolo do amor e a paixão dos torcedores de Alegrete pela equipe Tricolor, o Marco foi idealizado no ano de 2019.