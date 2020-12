Posto do IGP, de Alegrete, fechado à espera da retirada de enxame de abelhas no local

O posto de identificação do IGP de Alegrete não abriu nestes dia 17 e 18, devido a um enxame de abelhas em uma das paredes do prédio. O local está isolado e os atendimentos marcados para estes dois dias serão reagendados por telefone. Quem não for contatado pode ligar para o fone: 3421- 3686 a partir de segunda-feira, 21.

Em contato com o responsável pela Guarnição dos Bombeiros, Sargento Josimar de Abreu Rodrigues, fomos informados de que aguardam uma autorização para realizar o serviço que não pode ser de dia para evitar que as abelhas se espalhem no local público. Assim que tiverem a autorização vão realizar o trabalho.

Ele informa que tentaram que um apicultor viesse retirar o enxame para evitar que tenham que matar os insetos, já que estão em local de difícil acesso e não tem como retirarem as abelhas de forma segura.

Vera Soares Pedroso