Alegretense, mentora do Projeto Sorrindo Rio de Janeiro, faz doação à APAE

A alegretense Flávia Fabres, radicada no Rio de Janeiro, é idealizadora do Projeto Sorrindo RJ. Na manhã da última quarta-feira (18), através de uma amiga foi feita uma doação à APAE em Alegrete.

Inclusão é um conceito que vem sendo introduzido e debatido em várias esferas da sociedade por algumas décadas. Como consequência dessas discussões, leis foram introduzidas, conteúdos foram modernizados e novas abordagens estão sendo estudadas e utilizadas todos os dias.

Mesmo com esses avanços, na prática, o desafio continua sendo romper as barreiras criadas no modelo tradicional, desmistificar a deficiência e reconhecer as PCDs (Pessoas com Deficiência) como indivíduos com poder de escolha, capazes de interagirem com conhecimento, consumidores e cidadãos que têm muito a acrescentar numa sociedade pluralista e em permanente transformação.

O projeto Sorrindo – RJ, idealizado pela psicopedagoga alegretense Flávia Fabres, nasceu da ideia de criar oportunidades de inclusão, empregabilidade e socialização para pessoas com deficiência intelectual, através de Treinamento das Habilidades Sociais (THS), ao mesmo tempo em que oferece suporte e acompanhamento para empresas que têm interesse em disponibilizar vagas para esses indivíduos.

No Rio de Janeiro, o projeto Sorrindo já vem atuando e transformando vidas há mais de uma década.

Em 2022, o projeto ganhou sede própria, em Copacabana, criando novas oportunidades para desenvolver abordagens, acompanhamentos e vivências.

A alegretense atua nessa área há 27 anos, mas sua primeira conexão começou ainda criança, em Alegrete, quando seus pais, Pedro e Gládis Fabres, juntamente com o Rotary Clube de Alegrete, doaram os brinquedos para a primeira pracinha da APAE da nossa cidade, sem saber que o gesto seria tão importante e definitivo na escolha profissional da própria filha.

Por esse motivo, a APAE de Alegrete tem um lugar singular na jornada da psicopedagoga, e para ela a participação do projeto Sorrindo – RJ nas festividades do dia da criança na APAE Alegrete carrega um significado especial e mesmo que as duas entidades estejam distantes geograficamente, elas são parceiras na luta diária pelo respeito, dignidade e inclusão de pessoas com deficiência.

Em Alegrete, o projeto Sorrindo – RJ, representado pela também alegretense Luciana Vasconcelos, fez uma doação de material para atividades escolares e pedagógicas para a APAE Alegrete. A entrega na terça contou com a vice-presidente da instituição Márcia Dorneles, da diretora Ana Cristina. “Gostaria

de agradecer a assistência de toda a Equipe da APAE para tornar essa doação uma realidade. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade – Esperamos que venham muitas mais”, destacou Flávia em entrevista ao PAT.

Para a diretora da APAE, o gesto é uma lembrança magnífica de uma família que sempre foi parceira. “Estamos muitos felizes e gratos. São boas lembranças afetivas e que hoje refletem em prol das crianças. Muito obrigado por mais essa linda e especial doação”, frisou a professora.

“Viver a Educação me faz acreditar que é possível transformar vidas, histórias e caminhos. Partilhar momentos únicos renova minha energia e reforça a convicção de que fiz a escolha certa e que devo seguir sempre em frente nessa caminhada inclusiva. Estou feliz demais em poder colaborar com a APAE da minha cidade fazendo algumas crianças felizes”, pontuou a alegretense.

Flávia ressalta que o amor é um grande laço. Ela conta que quando a amiga Luciana estava em contato com a APAE para organizar a doação do material escolar e pedagógico para o Sorrindo – RJ, ela ficou sabendo de outras doações que seriam entregues como fantasias e várias guloseimas que as crianças gostam e podem comer em suas festividades.

O que ela não sabia era que quase todas as pessoas que ela passou essas informações iriam contribuir, e a pergunta “como posso ajudar?” seria ouvida tantas vezes. Foi uma campanha orgânica, sem nome, sem propaganda, sem frescura. O resultado foi uma festinha do dia da criança mais bacana para as crianças da APAE e a alegria de saber que todos juntos fizeram uma criança sorrir.