Praça da juventude está sendo gradativamente revitalizada, afirma Secretário de Educação

A Câmara de Vereadores de Alegrete convocou o Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para falar sobre a situação da Praça da Juventude, localizada na Zona Leste da cidade. Ele disse que estão sendo feitos movimentos em médio e a longo prazo. Explicou que já foi realizado um corte parcial de grama, remoção de materiais e limpeza. Informou ainda, que no momento, quatro espaços do local estão sendo ocupados com projetos sociais da sociedade, como grupos de dança, turmas de lutas, oficinas e aulas de voleibol.

Já em relação as quadras, o Secretário informou que já têm encaminhamento para a passagem de um rolo e o plantio de grama. Sobre a reforms do prédio, afirmou Guterres que já tem um projeto encaminhado. Destacou que o objetivo é transformar a Praça da Juventude em um espaço público e pedagógico, ampliando a quantidade de oficinas, com um calendário esportivo de eventos, além de implantar uma academia de rua com profissionais.

O Secretário destacou a necessidade de aprimorar parcerias para ocupação da Praça, e que até metade do ano será revitalizada mais uma parte, pois neste momento a pasta segue um cronograma.

Sobre o Movimento da Vida – MOV, o Secretário explanou alguns dados do impacto de quando o programa estava sendo implementado. Confirmou que tem o objetivo de reativar, mas que agora há outras demandas primárias e que o programa está no segundo momento. Ainda explicou que tem a intenção de uma reestruturação do MOV, mas mantendo o princípio para o qual foi criado.