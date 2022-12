Pracinha do Capão do Angico está abandonada, dizem moradores

Share on Email

Moradores do bairro Capão do Angico entraram em contato com o PAT, em razão da pracinha de brinquedos daquele bairro.

Conforme um dos pais, que citou estar falando pela comunidade, se fizer uma avaliação em relação a outras pracinhas da cidade, eles consideram que a do bairro está abandonada, sem muitas opções de brinquedos, faltando manutenção e a quadra de areia estaria com alguns cacos de vidro.

Alisson Braz ressalta que gostaria muito que arrumassem o local para não ter que levar os filhos só na pracinha do Centro. Gostaria que valorizassem o bairro que mora para que as crianças gostassem e cuidassem do que é de todos, pondera.

Agora que começam os dias mais quentes, se faz necessário que parques e praças estejam em condições de uso.

A área de infraestrutura é que mais tem serviços e os recursos são escassos, mesmo assim, em contato com o Secretário Mário Rivelino, ele citou que a pracinha já está no cronograma e deve ser um dos próximos locais a ter a atenção e o trabalho da equipe da secretaria.

Em muitas regiões da cidade, com pracinhas, o apoio de empresas e de pessoas voluntárias têm sido uma das saídas para manter esses espaços.