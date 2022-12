Comércio abriu na tarde deste domingo; confira como foi o movimento

No primeiro domingo do mês de dezembro de 2022, há 20 dias da véspera de Natal, algumas lojas abriram suas portas durante à tarde. Das 14h30 até às 20h, o público teve a opção de iniciar suas compras de final de ano, algo que se torna muito concorrido com o passar dos dias.

Mesmo com o acerto entre o Sindicato dos Comerciários de Alegrete com o Sindilojas sobre a abertura do comércio varejista, aos domingos, no mês de dezembro, antes do Natal, poucas lojas aderiram e o movimento foi mais tímido, talvez, pelo calor mais intenso que ocorreu.

As ruas da cidade, na região central, estavam com pouco movimento de veículos e, as lojas que abriram, não registraram grande movimento, algumas vendedoras disseram ao PAT que esperavam mais. O funcionamento das lojas favorece àquelas pessoas que não podem sair durante a semana em horário comercial, com tempo, para escolha dos presentes de final de ano.

Nesta época, são comuns amigos secretos e o sempre esperado presente de Natal. A primeira parcela do 13° já foi uma aposta para esse final de semana.

Margarete Gonçalves, aproveitou para verificar alguns valores e também opções de presentes para os netos. “Resolvi trocar alguns itens da casa e também renovar algumas peças de roupas para o verão. Sempre que entra uma estação, principalmente, essas mais distintas que são o inverno e o verão, parece que as roupas somem” – sorri a aposentada.